Как изменяется атмосферное давление с наступлением а)холодной погоды; б)теплой погоды? Объясните причины изменения атмосферного давление с изменением температуры.

География

Как изменяется атмосферное давление с наступлением а)холодной погоды; б)теплой погоды? Объясните причины изменения атмосферного давление с изменением температуры.

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