Как изменяется атмосферное давление с наступлением а)холодной погоды; б)теплой погоды? Объясните причины изменения атмосферного давление с изменением температуры.
География
Как изменяется атмосферное давление с наступлением а)холодной погоды; б)теплой погоды? Объясните причины изменения атмосферного давление с изменением температуры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холодной,т.к холодный воздух тяжелее чем теплый и создает большее давление.
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