Как изменяются имена существительные имена прилагательные глаголы глаголы в про??едшем времени местоимения 3-го лица

Русский язык
Как изменяются имена существительные имена прилагательные глаголы глаголы в про??едшем времени местоимения 3-го лица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имена существительные изменяются по родам по числам по склонение выполняется по падежам имя прилагательное зависит от имени существительного значит что имя прилагательное склоняется конец по падежам изменяются по родам и по числам
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