Как изменилось управление русскими землями в связи с созданием единого государства? Кто стал опорой нового государства? В чём состояло значение судебника 1497 года?
История
Как изменилось управление русскими землями в связи с созданием единого государства? Кто стал опорой нового государства? В чём состояло значение судебника 1497 года?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Логично,что в связи с воссоединением русских государств их управление стало гораздо проще,т.к. был лишь Царь. Суде́бник 1497 года — свод законов Русского государства; нормативный правовой акт, созданный в целях систематизации существующих норм права. Логично предположить,что значение было огромное,так как это была конституция своего времени и она ввела ограничения для народа, уменьшив количество нарушений. (убийств,грабежей и прочего)
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