Как изменилось управление русскими землями в связи с созданием единого государства? Кто стал опорой нового государства? В чём состояло значение судебника 1497 года?

Гость: Гость:

Логично,что в связи с воссоединением русских государств их управление стало гораздо проще,т.к. был лишь Царь. Суде́бник 1497 года — свод законов Русского государства; нормативный правовой акт, созданный в целях систематизации существующих норм права. Логично предположить,что значение было огромное,так как это была конституция своего времени и она ввела ограничения для народа, уменьшив количество нарушений. (убийств,грабежей и прочего)