Как изменилось положение Русской православной церкви? Какие последствия это имело? ( 6 класс)

Положение о межсоборном присутствии Русской православной верой было утверждено на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, проходившем 27 июля 2009 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Киеве . Изменения в Положение внесены на заседании Священного Синода от 31 января 2011 года Положение ортодоксальное-православное.Последствия богоугодныеПоложение о межсоборном присутствии Русской православной верой было утверждено на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, проходившем 27 июля 2009 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Киеве