Как изменится давление если площадь , на которую действует сила давления , увеличится в 4 раза , а сила давления не изменится?

Физика
Как изменится давление если площадь , на которую действует сила давления , увеличится в 4 раза , а сила давления не изменится?
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