Как изменится давление если площадь , на которую действует сила давления , увеличится в 4 раза , а сила давления не изменится?
Физика
Как изменится давление если площадь , на которую действует сила давления , увеличится в 4 раза , а сила давления не изменится?
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Биология