Как изменится давление массы газа, если температуру идеального газа при постоянн??м объеме уменьшить в 5 раз?

Физика
Как изменится давление массы газа, если температуру идеального газа при постоянн??м объеме уменьшить в 5 раз?
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