Как изменится произведения двух десятичных дробей,если в одном множителе перенести запятую влево черезчетыре цифры,а в другом вправо через две цифры?

Математика
Как изменится произведения двух десятичных дробей,если в одном множителе перенести запятую влево черезчетыре цифры,а в другом вправо через две цифры?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уже отвечал кому-то... Если у первого множителя запятую перенести влево через четыре цифры - он уменьшится (значит и произведение тоже) в 10000 раз.  Если теперь перенести запятую во втором вправо на 2 цифры - он увеличится ( и произведение) в 100 раз. В итоге произведение уменьшится в 10000:100=100 раз.
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