Как изменится произведения двух десятичных дробей,если в одном множителе перенести запятую влево черезчетыре цифры,а в другом вправо через две цифры?
Математика
Как изменится произведения двух десятичных дробей,если в одном множителе перенести запятую влево черезчетыре цифры,а в другом вправо через две цифры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уже отвечал кому-то... Если у первого множителя запятую перенести влево через четыре цифры - он уменьшится (значит и произведение тоже) в 10000 раз. Если теперь перенести запятую во втором вправо на 2 цифры - он увеличится ( и произведение) в 100 раз. В итоге произведение уменьшится в 10000:100=100 раз.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача с помощью уравнения из посёлка одновременно в противоположных направлен??ях вышли два пешехода. через 3 ч расстояния между ними было равно...