Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов если расст??яние между ними уменьшить в 2 раза

Физика

Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов если расст??яние между ними уменьшить в 2 раза

Автор: Гость