Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов если расст??яние между ними уменьшить в 2 раза

Физика
Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов если расст??яние между ними уменьшить в 2 раза
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Увеличится в 4 раза. Решение на фотографии.
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