Как изменится сила всемирного тяготения, если расстояние между центрами взаимодействующих шаров уменьшить в 3 раза?

Физика
Как изменится сила всемирного тяготения, если расстояние между центрами взаимодействующих шаров уменьшить в 3 раза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила увеличится в 3² =9 раз,  так по закону всемирного тяготения F~ 1/R²
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