Как изменится сила всемирного тяготения, если расстояние между центрами взаимодействующих шаров уменьшить в 3 раза?

Физика

Как изменится сила всемирного тяготения, если расстояние между центрами взаимодействующих шаров уменьшить в 3 раза?

Автор: Гость