Как изменится сила взаимодействия между двумя зарядами если величину первого заряда уменьшить в 5 раз
Физика
Как изменится сила взаимодействия между двумя зарядами если величину первого заряда уменьшить в 5 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон Кулона F = k|g₁||g₂| / r² Если величину первого заряда уменьшить в 5 раз, то и сила взаимодействия уменьшится в 5 раз.
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