Как изменится скорость реакции, температурный коэффициент которой равен 2, если п??низить температуру с 80 до 40 градусов.

Химия
Как изменится скорость реакции, температурный коэффициент которой равен 2, если п??низить температуру с 80 до 40 градусов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение на фото. Скорость понизится за счёт понижения температуры по правилу Вант-Гоффа в 16 раз
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