Как изменится скорость реакции, температурный коэффициент которой равен 2, если п??низить температуру с 80 до 40 градусов.

Химия

Как изменится скорость реакции, температурный коэффициент которой равен 2, если п??низить температуру с 80 до 40 градусов.

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