Как измениться сумма двух слагаемых, если одно из них уменьшить на 2244, а другое увеличить на 1200 и почему?

Математика
Как измениться сумма двух слагаемых, если одно из них уменьшить на 2244, а другое увеличить на 1200 и почему?
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