Как измениться сумма двух слагаемых, если одно из них уменьшить на 2244, а другое увеличить на 1200 и почему?

Математика

Как измениться сумма двух слагаемых, если одно из них уменьшить на 2244, а другое увеличить на 1200 и почему?

Автор: Гость