Как изменится сумма трёх слагаемых, если одно слагаемое увеличить на 11/15, другое-н?? 8/21, а третье-на 31/35?
Математика
Как изменится сумма трёх слагаемых, если одно слагаемое увеличить на 11/15, другое-н?? 8/21, а третье-на 31/35?
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Увеличится на сумму 11/15+8/21+31/35
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