Как изменится сумма трёх слагаемых, если одно слагаемое увеличить на 11/15, другое-н?? 8/21, а третье-на 31/35?

Математика

Как изменится сумма трёх слагаемых, если одно слагаемое увеличить на 11/15, другое-н?? 8/21, а третье-на 31/35?

Автор: Гость