Как изменится температура алюминневой заготовки массой 2кг,если ей сообщить тако?? же количество теплоты,какое идёт на нагревание воды массой 880г от 0 до 100градусов цельсия

Физика

Как изменится температура алюминневой заготовки массой 2кг,если ей сообщить тако?? же количество теплоты,какое идёт на нагревание воды массой 880г от 0 до 100градусов цельсия

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