Как изменится температура алюминневой заготовки массой 2кг,если ей сообщить тако?? же количество теплоты,какое идёт на нагревание воды массой 880г от 0 до 100градусов цельсия
Физика
Как изменится температура алюминневой заготовки массой 2кг,если ей сообщить тако?? же количество теплоты,какое идёт на нагревание воды массой 880г от 0 до 100градусов цельсия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m₁=2 кг c₁=460 Дж/кг*С⁰ m₂=880г=0,88 кг ΔT₂=100-0=100 С⁰ c₂=4200 Дж/кг*С⁰ Q₁=Q₂ ΔT₁=? Решение Q₂=c₂m₂ΔT₂ Q₁=Q₂=c₁m₁ΔT₁ Тогда c₁m₁ΔT₁=c₂m₂ΔT₂ отсюда ΔT₁=c₂m₂ΔT₂/c₁m₁ ΔT₁=(4200*0,88*100)/(2*460)=402 (С⁰) Ответ: ΔT₁=402 С⁰
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