как изменится частное двух чисел если делимое увеличить на 40% а делитель уменьшить на 30%

как изменится частное двух чисел если делимое увеличить на 40% а делитель уменьшить на 30%

Ответ(ы):

Ответил Гость:
140 : 70=2 частное увеличится в 2 раза
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