Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
как изменится частное двух чисел если делимое увеличить на 40% а делитель уменьшить на 30%
как изменится частное двух чисел если делимое увеличить на 40% а делитель уменьшить на 30%
Ответ(ы):
Ответил Гость:
140 : 70=2 частное увеличится в 2 раза
Похожие вопросы
як прально по дахах чи по дахам
А1.В государстве Н. производственные ресурсы распределяются через плановые задания, установлен твердый валютный курс. Эти черты характерны для экон...
Укажите названия городов, являющихся столицами княжеств в 12 веке
вставь пропущенные слова в текст озаглавь его и допиши окончаниев российской империи государственные служащие - _________ собирали с населения нало...
ПОМОГИТЕ НАЙТИ 2 ИНВЕРСИИ В ЭТОМ ТЕКСТЕЯ иду по родному городу, а рядом с мной, не отставая ни на шаг, идёт моя собака – Динго. Мы идём по тротуару...
Составить 10 вопросов про школу на английском
1.Кем впервые наша планета поэтично названа «голубой планетой»?2. Где проводились первые испытания космических кораблей?
помогите пожалуйста сколько существует трехзначных чисел кратных 5, 7 и 12 одновременно
Пробирка весом 0,32Н плавает в спирте .Вычислите объем вытесненного спирта.
какие наставления о службе в римской армии мог получить новобранец от опытного легионера??помогите срочно надо
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск