Как изменится электроемкость плоского воздушного конденсатора при увеличении расстояния между его пластинами в 2 раза и введении между пластинами диэл ектрика с диэлектрической проницаемостью, равной 2? 1) увеличит...

Как изменится электроемкость плоского воздушного конденсатора при увеличении расстояния между его пластинами в 2 раза и введении между пластинами диэл ектрика с диэлектрической проницаемостью, равной 2? 1) увеличится в 4 раза 2) увеличится в 2 раза 3) уменьшится в 2 раза 4) не изменится