Как изменится сумма,если оба слагаемых увеличить на 2100
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Как изменится сумма,если оба слагаемых увеличить на 2100
Ответ(ы):
Гость:
1ое слагаемое -x 2ое слагаемое -y Сумма=x+y После увеличения сумма будет равна x+2100+y+2100=x+y+4200 Ответ: на 4200.
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