Как изображено сражение герды с передовыми отрядоми. Снежной королевы ? какие сил?? помогают герде . Запиши ключевые слова Прочитала всю сказку не поняла

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Победить Снежную Королёву Герде помогла сила ее любви к брату. Она верила в то, что несмотря ни на какие преграды, смелая сестра сможет найти своего брата. Она не мёрзла в стужу, т.к. Ее согревало ее горячее и смелое сердце