Как,известно,большинство металлов имеют серую или белую окраску с металическим б??еском.Укажите правильное утверждение а)среди всех металов лишь 2 имеют индивидуальную окраску б)железо-окрашенный метал в)цезий-окрашенный мет...

Химия

Как,известно,большинство металлов имеют серую или белую окраску с металическим б??еском.Укажите правильное утверждение а)среди всех металов лишь 2 имеют индивидуальную окраску б)железо-окрашенный метал в)цезий-окрашенный металл г)нет правильного ответа

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