Как известно, вещества, содержащиеся в слюне человека, частично обеззараживают пищу и ускоряют процесс регенерации при механических повреждениях ротовой полости, языка. Так вот может ли помочь смачивание места ранения(поверхнос...
Биология
Как известно, вещества, содержащиеся в слюне человека, частично обеззараживают пищу и ускоряют процесс регенерации при механических повреждениях ротовой полости, языка. Так вот может ли помочь смачивание места ранения(поверхности кожи) ускорить процесс регенерации, и стоит ли вообще кхм... обслюнявывать место ранения?
Ответ(ы):
Гость:
Если поблизости нет других антисептиков, то ничего не остается делать, как промыть слюной и остановить кровотечение.
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