Как известно, вещества, содержащиеся в слюне человека, частично обеззараживают пищу и ускоряют процесс регенерации при механических повреждениях ротовой полости, языка. Так вот может ли помочь смачивание места ранения(поверхнос...

Биология

Как известно, вещества, содержащиеся в слюне человека, частично обеззараживают пищу и ускоряют процесс регенерации при механических повреждениях ротовой полости, языка. Так вот может ли помочь смачивание места ранения(поверхности кожи) ускорить процесс регенерации, и стоит ли вообще кхм... обслюнявывать место ранения?

Автор: Гость