Как извлечь корень из 5 без калькулятора? (десятичная дробь, до сотых)

Результат находится в промежутке от 2 до 3, так как 2 = 4, а 3 = 9. Теперь надо найти десятую долю. Найдем двузначное число, квадрат которого будет макисимально близко к 500, единица двузначного числа и даст нам десятую долю корня из пяти. 20*20 = 400 21*21 = 441 22*22 = 484 здесь до пятисот 16 23*23 = 529 здесь до пятисот -29 - поэтому максимально точным с округлением до десятых √5 = 2,2