Как как ты объяснишь почему путь над океаном оказался для невидимки не близким 3 класс Окружающий мир
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Как как ты объяснишь почему путь над океаном оказался для невидимки не близким 3 класс Окружающий мир
Ответ(ы):
Гость:
Потому што он быстро летает
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