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Как лучше доставить до берега пойманного кашалота массой 10 тонн?
Как лучше доставить до берега пойманного кашалота массой 10 тонн?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
погрузить на корабль
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