Как люди изменили рельеф той местности,где вы живёте? Помогите!
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Как люди изменили рельеф той местности,где вы живёте? Помогите!
Ответ(ы):
Гость:
Выкопали ямы под водоемы
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