Как люди сделали землю пригодной для жизни в месопотамии?
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Как люди сделали землю пригодной для жизни в месопотамии?
Ответ(ы):
Гость:
Нігери то му що вони дуже круті да дп
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