Как люди создали свечи?

Первые упоминания о прообразе современной свечи появились около 5000 лет назад и относятся к Древнему Египту. Из письменных источников известно, что там для освещения использовались факелы, изготовленные из сушеного тростника или камыша, пропитанные топленым животным жиром. Два тысячелетия спустя появляются сведения о применении первых фитилей, изобретенных в Древнем Риме. Изготавливали их из скрученного папируса, который опускали в сосуд с растопленным жиром. Чаще это были напольные светильники, представлявшие из себя треножник с наполненной жиром чашей и фитилем. У других народов были свои прототипы современной свечи. В Китае в качестве фитиля пользовались скрученной рисовой бумагой, а вместо воска использовали смесь из насекомых и злаковых растений. В Индии горючую составляющую приготовляли из плодов коричного дерева, а в Японии тех времен – из орехов. В Европе свечи широко использовались при религиозных обрядах и изготавливались в основном при церквях. Настоящие свечи церковные и сегодня изготавливаются не на заводах, а в самой церкви. Технология производства свечей существенно не менялась, но потребность в них росла, и в Европе XIII века появились целые гильдии свечных мастеров и множество маленьких специальных свечных магазинов. Наконец, в XV веке во Франции стали использовать литейную форму для приготовления свечей. В XVI веке появляется альтернатива животному жиру – пчелиный воск. Сделанные из него свечи не чадили, горели дольше и ярче, без неприятного запаха. Но и цена их была доступна только обеспеченным слоям населения и церкви, основная часть населения продолжала пользоваться дешевыми свечами на основе животных жиров.