Как М. Пришвин и В. Маяковский относились к труду писателя?помогите,плиз

И Пришвин, и Маяковский считали, что главное назначение писателя и поэта - служить людям. Маяковский сравнивает своё назначение с солнцем: 1. "Светить всегда, светить везде, до дней последних донца. Светить - и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца!" (Цитирую по памяти, лучше проверить!). Также Маяковский считал, что труд писателя сродни труду шахтера и рудокопа: Поэзия - та же добыча радия. В грамм добыча, в год - труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды". Пришвин в дневниках "Дорога к другу" пишет, что сила творчества выводит одного человека к другому "через тоску, через муку, через смерть, через все препятствия". Сравнивал себя с Маяковским и считал, что поэзия не главное в поэмах поэта (опять же по памяти пишу, могу ошибиться, лучше проверить!): "Главное то, о чем я пишу каждый день, чтобы день пришпилить к бумаге. Потомки будут ругаться, но дело сделано — день пришпилен.И это пришитое есть правда, которой служил Маяковский». Вот, пожалуй, коротко.