Как Маша Троекурова ( Роман "Дубровский" ) продумывала своё поведение на свидании?

Гость: Гость:

День за днем, общаясь с Дефоржем, наша героиня все благосклоннее к нему относилась. Он был похож на персонажей ее романов, которыми девушка зачитывалась. Имея неплохие способности к музыке, она ответила положительно на предложение учителя позаниматься с ней. И, сама того не замечая, влюбилась в него. Но пока Владимир Дубровский и Маша Троекурова не могут быть вместе: девушка не уверена в чувствах учителя и с нетерпением ждет его признания. Дефорж назначает девушке свидание в саду. Он хочет рассказать ей всю правду о нем и признаться в любви. Однако Машенька и не подозревает о том, что перед ней - сам Дубровский, враг ее отца. Волнуясь, она идет на свидание и представляет их разговор. Но то, что скажет учитель, повергло ее в шок: оказывается, перед ней совсем не Дефорж, а сам Владимир! Он рассказывает девушке о своих чувствах и о том, как собирался отомстить Троекурову за смерть отца. Маша не может поверить в его слова.