Как меняется положение в обществе в 14 лет?

В 14 лет ты становишься юридически ответственным лицом. Вообщем, ты уже несёшь ответственность за совершённые противозаконные действия (преступления). Также ты имеешь право зарабатывать (Согласно законам РФ, детям с 14 лет разрешён лёгкий трут не менее 4 часов в день) Так как ты получаешь паспорт, ты можешь узаконивать документы и ставить свою подпись, которая будет уже такая же влиятельная, как и взрослая