Как многоклеточные животные могут использовать свои отмершие клетки
Разное
Как многоклеточные животные могут использовать свои отмершие клетки
Ответ(ы):
Гость:
В основном ,из них состоит кожа(например у человека 60% кожи мертвые клетки), другие животные применяют их подобным образом .У растений кора .Используются для выведения не нужных веществ из организма. Дополнительный источник питания(могут быть переварены некоторыми животными)
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