Как многоклеточные животные могут использовать свои отмершие клетки

Гость: Гость:

В основном ,из них состоит кожа(например у человека 60% кожи мертвые клетки), другие животные применяют их подобным образом .У растений кора .Используются для выведения не нужных веществ из организма. Дополнительный источник питания(могут быть переварены некоторыми животными)