Как можно перевести с английского:I enjoy water-skiing,kayaking and snorkling,i spend most of my spare time however,planing,practising and training for my stunts.

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Как можно перевести с английского:I enjoy water-skiing,kayaking and snorkling,i spend most of my spare time however,planing,practising and training for my stunts.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я увлекаюсь водными лыжами, каякингом и снорклингом. Большую часть своего свободного времени я планирую свои трюки, отрабатываю их и готовлюсь к их выполнению.
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