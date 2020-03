Как можно перевести с английского:I enjoy water-skiing,kayaking and snorkling,i spend most of my spare time however,planing,practising and training for my stunts.

Разное

Как можно перевести с английского:I enjoy water-skiing,kayaking and snorkling,i spend most of my spare time however,planing,practising and training for my stunts.

Автор: Гость