как можно получить 30 использую данные цифры:1,3,5,7,9,11,13,15

как можно получить 30 использую данные цифры:1,3,5,7,9,11,13,15

Ответ(ы):

Ответил Гость:
а одно и тоже число можно писать несколько раз
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