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Как можно проверить выделенную гласную в слове стадион?
Как можно проверить выделенную гласную в слове стадион?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Не как нельзя проверить слово стадион
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