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Как можно ускорить смешивание двух жидкостей?
Как можно ускорить смешивание двух жидкостей?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Нагреть их и диффузия будет проходить быстрее.
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