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Как моря и океаны влияют на климат Канады?
Как моря и океаны влияют на климат Канады?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Океаны и моря, омывающие Канаду влияют на формирование климата страны.
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