Как может быть выражено разрешение растрового и векторного изображения? а)640х480,б)60 герц),в3.2мегабайта,г)10 мегапикселей

Информатика
Как может быть выражено разрешение растрового и векторного изображения? а)640х480,б)60 герц),в3.2мегабайта,г)10 мегапикселей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хах, тоже олимпиаду по информатике дали? Ответ: а) 640х480
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