Как может быть выражено разрешение растрового и векторного изображения? а)640х480,б)60 герц),в3.2мегабайта,г)10 мегапикселей

Информатика

Как может быть выражено разрешение растрового и векторного изображения? а)640х480,б)60 герц),в3.2мегабайта,г)10 мегапикселей

Автор: Гость