как можно отметить на декартовой системе координат по 2 точки: а) с абсциссами,равными 3 б) с ординатами,равными -2
Геометрия
как можно отметить на декартовой системе координат по 2 точки: а) с абсциссами,равными 3 б) с ординатами,равными -2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да У=3 ПРЯМАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНА ОХ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ТОЧКУ У=3 (ГОРИЗОНТАЛЬНО) АНОЛОГИЧНО И С Х ТОЛЬКО ОНА ПРОХОДИЛ ПАРАЛЛ ОХ ЧЕРЕЗ ТОЧКУ Х=-2 (ВЕРТИКАЛЬНО)
Гость:
а)с абсциссами,равными 3. Абсцисса это х. Например (3;1) и (3;3) б) с ординатами,равными -2. Ордината это значит у.Например (4;-2) и (1;-2)
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