как можно отметить на декартовой системе координат по 2 точки: а) с абсциссами,равными 3 б) с ординатами,равными -2

Геометрия

как можно отметить на декартовой системе координат по 2 точки: а) с абсциссами,равными 3 б) с ординатами,равными -2

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