Как можно понять данное стихотворение? КНИГА В.Набоков Книга – учитель, книга - ??аставник. Книга – близкий товарищ и друг. Ум, как ручей, высыхает и старится, Если выпустишь книгу из рук. Книга – советчик, книга – развед...

Русский язык
Как можно понять данное стихотворение? КНИГА В.Набоков Книга – учитель, книга - ??аставник. Книга – близкий товарищ и друг. Ум, как ручей, высыхает и старится, Если выпустишь книгу из рук. Книга – советчик, книга – разведчик, Книга – активный борец и боец. Книга - нетленная память и вечность, Спутник планеты земли, наконец. Книга не просто красивая мебель, Не приложенье дубовых шкафов, Книга – волшебник, умеющий небыль В быль превращать и в основу основ. выпиши имена существительные отвечают на вопросы кто что
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тут очень много существительных 1) учитель 2) наставник 3) товарищ 4) друг 5) советчик 6) разведчик 7) борец 8) боец 9) память 10) вечность 11)спутник 12) мебель 13) небыль 14) волшебник
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