Как можно понять данное стихотворение? КНИГА В.Набоков Книга – учитель, книга - ??аставник. Книга – близкий товарищ и друг. Ум, как ручей, высыхает и старится, Если выпустишь книгу из рук. Книга – советчик, книга – развед...

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Как можно понять данное стихотворение? КНИГА В.Набоков Книга – учитель, книга - ??аставник. Книга – близкий товарищ и друг. Ум, как ручей, высыхает и старится, Если выпустишь книгу из рук. Книга – советчик, книга – разведчик, Книга – активный борец и боец. Книга - нетленная память и вечность, Спутник планеты земли, наконец. Книга не просто красивая мебель, Не приложенье дубовых шкафов, Книга – волшебник, умеющий небыль В быль превращать и в основу основ. выпиши имена существительные отвечают на вопросы кто что

Автор: Гость