как можно понять словом можно полки за собой повести приведите примеры

Русский язык
как можно понять словом можно полки за собой повести приведите примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложно переоценить значение языка в современном мире. Сказанное к месту доброе слово может приободрить, поддержать, исцелить душевные раны. К сожалению, часто бывает так, что мы говорим, совершенно не подумав, чем можем очень сильно обидеть наших близких. У слова огромный потенциал: вдохновляющие речи полководцев во все времена вели за собой людей, побуждали их бороться за свои права. Монологи великих ораторов по сей день продолжают вдохновлять толпы. Вот почему так важно уметь правильно выражать свои мысли.
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