Как можно решить пример из 4 пятёрок чтобы получилось 150

Математика
Как можно решить пример из 4 пятёрок чтобы получилось 150
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Гость:
(5*5)+5*5=150 Решение
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