Как можно вычислить значение данного выражения выполняя сначала только сложение а потом один раз вычитание 35897-12435+ 25461 +13548-22413

Математика

Как можно вычислить значение данного выражения выполняя сначала только сложение а потом один раз вычитание 35897-12435+ 25461 +13548-22413

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