Как можно вычислить значение данного выражения выполняя сначала только сложение а потом один раз вычитание 35897-12435+ 25461 +13548-22413

Математика
Как можно вычислить значение данного выражения выполняя сначала только сложение а потом один раз вычитание 35897-12435+ 25461 +13548-22413
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cначала прибавляешь все положительные потом отрицательные значения и от положительных - отрицательные.1)35897+25461+13548=749062)12435+22413=348483)74906-34848=40058
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