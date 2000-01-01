Как на письме обозначается начало и конец предложений а как в устной речи отделяется одно предложение от другогоНочь.вокруг тишина.ручеек лишь журчит.своим блеском луна все во круг серебрит.
Как на письме обозначается начало и конец предложений а как в устной речи отделяется одно предложение от другогоНочь.вокруг тишина.ручеек лишь журчит.своим блеском луна все во круг серебрит.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Начало предложения в русском языку обозначается большой (заглавной буквой),в конце предложения ставится либо точно,вопросительный или восклицательный знак. в устной речи отделяем одно предложение от другого,паузой Ночь,вокруг тишина,ручеёк лишь журчит,своим блеском луна всё вокруг серебрит.