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КАК НАЧЕРТИТЬ ЛОМАНУЮ ИЗ ТРЁХ ЗВЕНЬЕВ ДВА ЗВЕНА ПО 3 СМ КАЖДОЕА ТРЕТЬЕ 5СМ УЗНАЙ ЕЁ ДЛИНУ
КАК НАЧЕРТИТЬ ЛОМАНУЮ ИЗ ТРЁХ ЗВЕНЬЕВ ДВА ЗВЕНА ПО 3 СМ КАЖДОЕА ТРЕТЬЕ 5СМ УЗНАЙ ЕЁ ДЛИНУ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3+3+5=11см ....................
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