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Как начертить схему предложения: В доме жила кошка Мурка.
Как начертить схему предложения: В доме жила кошка Мурка.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В доме( пунктир с точкой) жила (2 черты) кошка Мурка (1 черта)
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