Как найти боковые стороны равнобедренной трапеции,основания которой равны 28 см и 14 см,если один из углов 120 градусов

Геометрия
Как найти боковые стороны равнобедренной трапеции,основания которой равны 28 см и 14 см,если один из углов 120 градусов
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За теоремы косинусов найди в книжке и представь все
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