Как найти корень уравнения : 14х + 5х = 608; 53х - 26х = 1863 ; х + 21х = 1144 ; 19х - x - 14 = 256; 6y + 11y + 15 = 321; 17x - 8x - 52 = 2711.
Математика
Как найти корень уравнения : 14х + 5х = 608; 53х - 26х = 1863 ; х + 21х = 1144 ; 19х - x - 14 = 256; 6y + 11y + 15 = 321; 17x - 8x - 52 = 2711.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14x+5x=608 19x=608 x=608:19 x=32 2)53x-26x=1863 27x=1863 x=69 3)x+21x=1144 22x=1144 x=52 4)19x-x-14=256 18x=256+14 18x=270 x=15 5)6y+11y+15=321 17y=306 y=18 6)17x-8x-52=2711 9x=2763 x=307
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