Как найти корень уравнения у+1/у=9 целых 1/9 Как найти корень уравнения игрек плюс 1 и??рек равно 9 целых 1 9

Гость: Гость:

у+1/у=9 1/9 у+1/у=82/9 (умножим обе части на 9у) 9у2+9=82у 9у2-82у+9=0 D=82*82-4*9*9=6724-324=6400; Корень из D=80 у=(82-80):2*9=2:18=1/9 у"=(82+80):2*9=162:18=9 Ответ: у первый равен 1/9; у второй равен 9