Как найти площадь равнобедренного треугольника если равнобедренные стороны=5, а угол прилежащий к основанию =30•

Гость: Гость:

1) если провести высоту из серединной вершины, то она будет=2.5, т. к. сторона, лежащая напротив угла 30 градусов = 1/2 гипотенузы, т. ё. 5/2. 2) S=1/2ah= 1/2*5*2,5= 6,25. Подпишись, пожалуйста)