Как найти площадь равнобедренного треугольника если равнобедренные стороны=5, а угол прилежащий к основанию =30•
Математика
Как найти площадь равнобедренного треугольника если равнобедренные стороны=5, а угол прилежащий к основанию =30•
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) если провести высоту из серединной вершины, то она будет=2.5, т. к. сторона, лежащая напротив угла 30 градусов = 1/2 гипотенузы, т. ё. 5/2. 2) S=1/2ah= 1/2*5*2,5= 6,25. Подпишись, пожалуйста)
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