Как найти расстояние между центрами кругов если у меня уже есть такие данные: Центр 1 круга: О(2;-3) R=4 Центр 2 круга: О(2;0) R=2 Подайте идею решения. Спасибо

Геометрия

Как найти расстояние между центрами кругов если у меня уже есть такие данные: Центр 1 круга: О(2;-3) R=4 Центр 2 круга: О(2;0) R=2 Подайте идею решения. Спасибо

Автор: Гость