Как найти расстояние между центрами кругов если у меня уже есть такие данные: Центр 1 круга: О(2;-3) R=4 Центр 2 круга: О(2;0) R=2 Подайте идею решения. Спасибо
Геометрия
Как найти расстояние между центрами кругов если у меня уже есть такие данные: Центр 1 круга: О(2;-3) R=4 Центр 2 круга: О(2;0) R=2 Подайте идею решения. Спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Вроде так... И простите за качество:(
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