Как найти стороны прямоугольника,если известна площадь12 см.потом 12:2=6,дальше 6=5+1,6=4+2 и т.д.но ведь это же не правильно! или я ошибаюсь? задача 3 класса
Математика
Как найти стороны прямоугольника,если известна площадь12 см.потом 12:2=6,дальше 6=5+1,6=4+2 и т.д.но ведь это же не правильно! или я ошибаюсь? задача 3 класса
Ответ(ы):
Гость:
Такое сработает только с квадратом, у остальных прямоугольником нужно знать хотя бы отношение или зависимость длины сторон
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