Как найти стороны прямоугольника,если известна площадь12 см.потом 12:2=6,дальше 6=5+1,6=4+2 и т.д.но ведь это же не правильно! или я ошибаюсь? задача 3 класса

Математика

Как найти стороны прямоугольника,если известна площадь12 см.потом 12:2=6,дальше 6=5+1,6=4+2 и т.д.но ведь это же не правильно! или я ошибаюсь? задача 3 класса

Автор: Гость